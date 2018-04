Charles Monsalvo rompe su silencio y habla sobre agresión a Marcelo Grioni

El delantero colombiano Charles Monsalvo rompió su silencio este martes y se refirió a la agresión al entrenador de Sport Huancayo, Marcelo Grioni, durante el partido contra Deportivo Municipal.

“He visto en las noticias que yo agredí y no agredí en ningún momento, solo hubo empujones y palabras nomás. Yo hablé con él esta mañana, fue un momento de calentura del partido pero ya eso quedó ahí”, dijo Charles Monsalvo a ‘Barrio Fútbol’ de Radio Ovación.

“Cuando él me dice que ingrese yo no fui corriendo, fui caminando con pocas ganas, nunca dije que no iba a entrar. Él me dijo unas cosas y yo le respondí, entonces dijo que ya no entre. Ahí nos salimos de casillas y nos empujamos pero en ningún momento le pegué como sale y pueden preguntarle a él también”, relató.

“Uno como jugador quiere sumar minutos, quiere estar siempre. Cuando uno no juega se molesta mucho, yo quiero hacer las cosas bien. Reconozco que me equivoqué pero a veces uno en caliente no piensa bien las cosas, después recapacité y le pedí disculpas, él también reconoció su error. Estoy dispuesto a una sanción porque sé que me equivoqué”, agregó.

Charles Monsalvo dijo que ya habló con Marcelo Grioni y todo quedó aclarado, aunque reconoce que todavía debe esperar la decisión final de la directiva de Sport Huancayo.

“Él me dijo que acepta mis disculpas y que me felicitaba porque es de hombres reconocer los errores y que me entiende. Por parte de él no había problema que yo siguiera y que ya tenía que hablar con el presidente, me dijo que me iba a ayudar” expresó el jugador colombiano.

“Yo me voy a presentar al entrenamiento normal. Si ellos quieren que siga lo haré de la mejor manera y si no pues tendré que irme. Nunca antes tuve problema con Grioni”, finalizó.