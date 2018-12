César Vallejo vs Carlos A. Mannucci EN VIVO ONLINE por la final de Segunda y el ascenso a Primera División

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Municipal de Casagrande no te pierdas el minuto a minuto del partido entre las escuadras de César Vallejo vs Carlos A. Manucci por la final de la Segunda División y cuyo ganador se ganará el boleto pata jugar en el Descentralizado 2019, el cual se llevará a cabo este domingo 2 de diciembre a las 3.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de Best Cable.

El partido de ida, jugado en el estadio Mansiche de Trujillo, terminó igualado 1-1, con goles de Leandro Fleitas para los ‘Poetas’ a los 74’ y de Niger Vega sobre el final del duelo.

El título se resolverá en Casagrande, donde la César Vallejo ha jugado de local a lo largo de la temporada. El equipo de Chemo del Solar contra el de José Soto, al todo o nada, por el cupo directo a Primera. El perdedor va al cuadrangular final, junto al tercer lugar (Cienciano o Juan Aurich) y el 2 y 3 de la Finalísima de la Copa Perú.

Según el reglamento, el gol de visitante no da ventajas. Tras la igualdad en la ida, el vencedor del partido de vuelta, por cualquier marcador, será el campeón. Si hay empate, se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos y si se mantiene la paridad, todo se define en penales.

Leandro Fleitas no jugará el partido de vuelta luego de los duros insultos que lanzó a la terna arbitral en Trujillo. El argentino se disculpó, pero igual quedó inhabilitado. Alexander Sánchez también será baja en la Vallejo por suspensión (tercera tarjeta amarilla).

En Mannucci no hay baja de jugadores, pero el entrenador José Soto no podrá dirigir desde el banco por agredir a un policía en el choque de ida.

César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci – alineaciones probables

César Vallejo: Juan Pretel, Giancarlo Peña, Pedro Requena, Eizar Rodas, Anthony Gordillo, Henry Colán, Ronald Quinteros, Raziel García, Andy Pando, Arly Benítes, Santiago Stelcaldo.

Carlos A. Mannucci: Pedro Díaz, Diego Otoya, Andrés López, Camilo Jiménez, Jair Toledo, Erick Coavoy, Renzo Sheput, Osnar Noronha, Niger Vega, Mario Tajima, Relly Fernández.

César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci – Horarios en el mundo

14:00 horas en México

15:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas Venezuela, Bolivia

17:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

18:00 horas de Brasil

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

23:00 horas en Catar y Arabia Saudita

04:00 horas del lunes en China

05:00 horas del lunes en Japón y Corea del Sur.