Carlos Ascues siente mucha ilusión jugar contra Boca Juniors y Palmeiras

El volante Carlos Ascues confesó que lo buscaron desde el exterior, pero negó las ofertas para quedarse en Alianza Lima. El jugador cerró un año soñado, luego de formar parte de la Selección Peruana camino al Mundial Rusia 2018 y de ser campeón con el club de sus amores. El futbolista de 25 años siente mucha ilusión de jugar la Copa Libertadores 2018.

“La verdad es que tengo contrato. No puedo negar que surgió una posibilidad de volver al extranjero, pero me seduce el reto de jugar la Libertadores y hacer historia ante grandes rivales como Boca y Palmeiras”, dijo Carlos Ascues en un diario local.

El objetivo de Carlos Ascues es salir bicampeón con Alianza Lima, además de destacar en la Copa Libertadores, el torneo más competitivo e importante en el continente. Además, aseguró que alcanzará su mejor nivel para ser tomado en cuenta por el técnico Ricardo Gareca.

“Es mi deseo, ya que formé parte del grupo en la Eliminatoria y buscaré mi oportunidad. Si el ‘profe’ (Gareca) no me convocó, tal vez fue por mi falta de continuidad o porque me faltó alcanzar mi mejor nivel. Así que depende de mí esforzarme más y buscar ser tomado en cuenta para el Mundial”, dijo.

Alianza Lima conforma el Grupo 8, junto a Boca Juniors, Palmeiras y Ganador 4. El 1 de marzo debutará ante el equipo argentino en el Estadio de Matute. Sin duda, un partido con mucha expectativa para el club.