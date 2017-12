Carlos Ascues quiere ir al Mundial Rusia 2018 y busca el bicampeonato con Alianza Lima

El jugador de Alianza LimaCarlos Ascues, confirma que hay mucha expectativa por jugar la Copa Libertadores el próximo año. Sabe que el Grupo 8 que conforma el equipo blanquiazul es difícil, pero aprovechará la pretemporada para llegar en óptimas condiciones. Además, habló sobre la Selección Peruana.

Carlos Ascues volvió a Alianza Lima a mitad de año y fue fundamental en el equipo de Pablo Bengoechea. Él aprovechó la oportunidad que le dieron y se ganó el puesto en el once para poder atraer la mirada de Ricardo Gareca en la Selección Peruana.

“Melgar me prestó por año y medio a Alianza Lima, así que por ahora me quedo un año más para buscar el bicampeonato y tentar llegar al mundial. Lo único que sé es que tengo una cláusula de salida que cuando desee la puedo utilizar, pero por el momento me quedaré aquí. Esta pretemporada debo hacerla de la mejor manera para poder llegar en la mejor forma a la Copa Libertadores y así poder esforzarme al máximo para hacerme un lugar en la selección”, dijo.

Asimismo, respecto a su relación con Pablo Bengoechea, el ex Wolfsburgo indicó que “al profe lo conozco desde la selección y siempre me dio la confianza para jugar como volante. Cuando volví a Alianza Lima me volvió a dar la oportunidad y felizmente pude marcar varios goles. Ahora, si en algún momento me necesita como defensa, yo no tengo ningún problema en jugar en esa posición”.

Finalmente, lamentó por sus compañeros que se fueron del club. “Lástima por los compañeros que se han dio, pero así es el fútbol. Ahora toca recibir de la mejor manera a los jugadores que vengan y armar el mejor grupo posible”.