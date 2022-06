El mercado de pases en la Liga 1 está abierto y Carlos A. Mannucci aprovechó para incorporar a un nuevo jugador, con miras al Torneo Clausura. La escuadra trujillana anunció este lunes la contratación de Roberto Villamarín, lateral derecho que militó en Universitario de Deportes en los primeros meses de la actual temporada.

A través de redes sociales, los ‘Carlistas’ confirmaron que el defensor de 25 años acordó su arribo para lo que resta del 2022. Recordemos que el futbolista rescindió su contrato con la ‘U’ hace unos días y, en calidad de libre, no tuvo inconvenientes de encontrar un nuevo reto profesional.

No obstante, esta no será la primera vez de Villamarín con la camiseta de Mannucci. En la temporada 2019, Roberto también formó parte del club, aunque no logró tener una participación regular: disputó ocho partidos (siete como titular) y anotó dos goles.

Tras aquella campaña, el lateral fue contratado por Ayacucho FC, donde tuvo dos años destacados. Entre el 2020 y 2021, el veloz deportista acumuló 48 presentaciones en Liga 1 (seis goles) y fue clave en la consecución del Torneo Clausura de los ‘Zorros’ (2020), en la definición ante Sporting Cristal.

Debido a esos buenos antecedentes, Universitario apostó por los servicios de Villamarín, pero algunas situaciones personales, que afectaron su desempeño, impidieron que pueda mostrar su mejor versión. Ahora, bajo la dirección del entrenador Mario Saralegui, el defensor buscará resurgir en Carlos A. Mannucci.

¡Bienvenido de vuelta, Roberto! 🟦⬜🟥



¿Cuántos partidos jugó Villamarín en Universitario?

Durante el Torneo Apertura, Roberto Villamarín jugó siete encuentros (cuatro de titular) y tuvo su última aparición el 21 de mayo, en el empate 1-1 frente a Sporting Cristal (ingresó a los 87′). Y en la Copa Libertadores, el futbolista diestro estuvo desde el arranque frente a Barcelona SC (derrotas 2-0 y 0-1).