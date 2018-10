Butrón sobre polémico arbitraje: “no es la manera de ganarse el respeto, nos amenazó, pero no nos insultó”

Alianza Lima le ganó por la mínima de 1-0 a UTC por la fecha 9 del Torneo Clausura. Sin embargo, más allá de los valiosos 3 puntos obtenidos por los blanquiazules, estos se mostraron consternados por el arbitraje de Joel Alarcón, sobre todo el portero Leao Butrón quien aseguró que recibieron amenazas de parte del réferi en el Estadio Cristo es el Señor.

En declaraciones a RPP, Leao Butrón comentó: “Alarcón es un buen árbitro y me parece que dirigió bien el último partido, pero hay cosas que hay que pulir como en cualquier profesión. Ayer estuvo fuera de sí, el mal estado de ánimo que tenía Joel lo llevó a decir muchas cosas. Creo que esa no es la manera de ganarse el respeto, fueron amenazas mas no insultos. No voy a decir lo que me dijo porque sino le armaría un problema terrible y no tomo esto como una venganza”.

Butrón persistió en su idea: “La intención que tengo es colaborar con el buen arbitraje que tiene Joel para que no vuelva a cometer este tipo de errores, pues si me quedo callado no pasada. Si la CONAR o él me quieren decir algo, con mucho gusto lo voy a aceptar. Además, cualquier futbolista no se pone como yo me puse solo por una tarjeta amarilla”.

Por otro lado, Leao Butrón respondió cuando fue consultado sobre la posibilidad que el técnico Pablo Bengoechea pueda abandonar el banquillo de Alianza Lima una vez terminada la temporada 2018: “Nos sorprendió lo de Pablo pese a que algunos de nosotros sabíamos de su situación, son cosas por las que los futbolistas y técnicos pasan. Nos generaría cierta pena que no siga, ya que ha estado dos años acá y eso no es común de ver en el Perú. Es una decisión del profe pero sería lindo que se vaya campeonando otra vez, ya depende de él si desea continuar no. A nosotros no nos ha tocado el tema de su posible salida, pero sí nos comentó el asunto de su madre el año pasado una vez”.