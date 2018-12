Arroé: “Estoy cerca de concretar una oferta con Alianza Lima”

El volante de Sport Boys, Joazinho Arroé confesó que ha venido entablando conversaciones con Alianza Lima, las cuales están muy bien encaminadas y que todo parece indicar que podría pegar la vuelta al cuadro victoriano para la temporada 2019.

En declaraciones a Radio Ovación, Arroé habló sobre su acercamiento de Alianza Lima: “No voy a negar que estoy cerca de concretar una oferta, no me gusta hablar antes. Por respeto a la institución que es Alianza, a los jugadores que están jugando ahora y luchando por el título. Pero no voy a negar que todo está encaminado”.

En otro pasaje de sus declaraciones, Joazinho Arroé confesó que a nivel personal y colectivo el 2018 no ha sido de sus mejores años: “Ha sido una temporada complicada para mí, se tuvo un año complicado en Boys, lo único que queríamos a fin de año era poder salvarnos del descenso”.

Asimismo, Arroé siguió explicando lo duro que ha sido, como jugador de Sport Boys, atravesar el Descentralizado 2018: “Sabíamos que lo más importante más allá de los egos de cada uno era hacer un buen grupo. Pasaron cinco técnicos por el equipo y eso fue complicado para nosotros. Todos queríamos jugar, pero de algún modo logramos dejar de lado los egos para poder luchar por salvarnos del descenso”.