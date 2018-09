Arquímedes Figuera denuncia insultos xenófobos tras ser expulsado con Universitario

El centrocampista venezolano Arquímedes Figuera denunció que recibió insultos xenófobos tras ser expulsado en el partido que Universitario cayó por 2-1 ante Melgar en el estadio Monumental de la UNSA.

En un mensaje publicado en su cuenta en Instagram, el ‘Camuro’ señaló que se siente orgulloso de su nacionalidad y criticó que le pidieran que se dedique a “vender arepas”.

“No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de dónde vengo y si tengo que vender arepas como me dicen en los insultos, lo hago”, destacó Arquímedes Figuera, que acompañó su mensaje con una bandera de su país y luego colocó su cuenta en privado.

Aunque el jugador no especificó la procedencia de los insultos, hubo páginas de fanáticos de Universitario en las redes sociales que pidieron a sus seguidores que respeten al volante y recuerden sus buenas actuaciones.

“Hay que decirle NO a los comentarios que ofenden a nuestros jugadores. Más aún si son jugadores extranjeros que sacrifican todo por llegar al club”, señaló “GARRA (U) CREMA”.

Así defienden a Arquímedes Figuera