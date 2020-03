Alianza Universidad único líder tras tropiezos de los grandes: lo que dejó la fecha 4 del Apertura

Un gol del argentino Enzo Maidana llevó a Alianza Universidad de Huánuco al primer lugar del torneo Apertura de la Liga 1 peruana, tras disputar el último partido de la jornada ante Cienciano del Cusco.

En otro partido disputado este lunes, San Martín ganó de visita a Llacuabamba por 1-2 con anotaciones de Werner Schuler a los 79 minutos y del juvenil Nicolás Figueroa a los 81 minutos. El salvadoreño Kevin Santamaría abrió el marcador para Llacuabamba a los 61 minutos de juego.

Claves de la fecha 4 del Torneo Apertura

Después de tres jornadas en los que sumó 9 puntos,” Universitario de Deportes”:https://peru.com/futbol/descentralizado/lider-cristal-cae-y-alianza-lima-logra-primera-victoria-claves-fecha-3-apertura-noticia-613327 se estrelló contra el buen juego del César Vallejo, que pisó fuerte en el Estadio Monumental para quitarle el invicto al equipo de Gregorio Pérez.

El conjunto de ‘Chemo’ del Solar frenó el esquema ultraofensivo de los cremas, que salieron con cuatro delanteros, y se quedó con un triunfo sin atenuantes con anotaciones del defensa Jersson Vásquez y del centrocampista José Manzaneda, de tiro penalti.

El Deportivo Binacional confirmó que dará pelea para revalidar el título nacional que ganó en 2019 y se impuso por 1-0 al UTC con una anotación conquistada a los 78 minutos por Yorkman Tello.

Además de subir a la parte alta del torneo, con 9 puntos, el Poderoso del Sur celebró por todo lo alto la inauguración de la iluminación artificial del estadio de la ciudad sur andina de Juliaca, donde espera recibir el próximo 5 de marzo al Sao Paulo brasileño, en un partido del Grupo D de la Copa Libertadores.

El Sport Boys del Callao, que dirige el argentino Marcelo Vivas, confirmó su camino ascendente en la Liga 1 al remontar dos goles para vencer por 2-3 al Atlético Grau, en un partido disputado en la región norteña de Piura.

El equipo rosado sufrió en el primer tiempo las anotaciones del colombiano Jeferson Collazos, de penalti, y del nacional Oshiro Takeuchi, pero tras pugnar durante la segunda mitad dio vuelta al marcador en los últimos veinte minutos, con goles de Paolo de la Haza, Luis Ramírez y Claudio Torrejón.

El Cusco FC acabó durante la jornada con sus malos resultados en el inicio del torneo y sumó su primera victoria gracias a dos anotaciones del delantero argentino Danilo Carando y otro de su compatriota Alfredo Ramúa.

En un choque de equipos que también participan en la Copa Sudamericana, el Cusco FC venció por 3-1 a Melgar, que logró descontar con un penalti del artillero mexicano Othoniel Arce.

En una jornada de malos resultados para los equipos más populares del fútbol peruano, Sporting Cristal se tuvo que contentar con un empate a cero en casa frente a Sport Huancayo, que jugó con un equipo alterno por estar preparándose para la Copa Sudamericana.

Alianza Lima, por su parte, mantuvo su irregularidad y perdió por 2-0 en su visita al Ayacucho, que gracias a las anotaciones del uruguayo Leandro Sosa y del peruano Carlos Olascuaga alcanzó momentáneamente a los co-líderes del torneo, también con 9 puntos. EFE

- Resultados de la cuarta jornada del Apertura:

Lunes:

Llacuabamba 1 vs San Martín 2

Alianza Universidad 1 vs Cienciano 0

Domingo:

Carlos Mannucci 0 vs Cantolao 1

Ayacucho 2 vs Alianza Lima 0

Sábado:

Sporting Cristal 0 vs Sport Huancayo 0

Atlético Grau 2 vs Sport Boys 3

Cusco FC 3 vs Melgar 1

Universitario 0 vs César Vallejo 2

Viernes:

Deportivo Municipal 1 vs Carlos Stein 1

Binacional 1 vs UTC 0