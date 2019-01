Alianza Lima: Wilder Cartagena despunta como el líder del mediocampo ‘Blanquiazul’

Alianza Lima se sigue preparando para asumir de la mejor manera el inicio de la Liga 1, pero también pensando en su participación en la fase de grupo de la Copa Libertadores. Ante esto, los victorianos se han dado a la labor de reforzarse y uno de sus fichajes más importante ha sido Wilder Cartagena, quien ya se perfila como un actor crucial en el mediocampo.

Sin duda alguna el recorrido por la Liga MX, específicamente en los Tiburones Rojos de Veracruz, así como ser un convocado habitual en la Selección Peruana ha sido un factor determinante para que Wilder Cartagena se esté convirtiendo en el timonel en el medio campo de Alianza Lima que hoy dirige Miguel Ángel Russo.

Pero Wilder Cartagena no se encuentra solo en el medio campo, pues está acompañado de Rinaldo Cruzado y Luis Ramírez, veteranos consolidados en el juego de Alianza Lima, por lo que la llegada del ex Veracruz no solo debe potenciar el juego defensivo sino también el armado en pos de iniciar el ataque.

Sin embargo, para Alianza Lima ha sido crucial conseguir la renovación del uruguayo Gonzalo Godoy, como la insistencia de conseguir el préstamo de Pedro Gallese, arquero de selección y cuyo fichaje pertenece a los Tiburones Rojos de Veracruz.