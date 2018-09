Partido Sport Boys vs Alianza Lima fue suspendido por falta de garantías

Por Iván Huerta

No se juega. Este martes se reinicia el Torneo Clausura, pero uno de sus partidos ya fue suspendido. Alianza Lima vs. Sport Boys no jugarán este miércoles 12 de setiembre a las 8 de la noche en el Estadio Nacional como estaba programado, por falta de garantías de la Policía Nacional del Perú.

Este lunes se confirmó en la ADFP que el choque entre Alianza Lima y Sport Boys ha sido suspendido hasta nuevo aviso. ¿La ‘toma de Matute’ tiene algo que ver con esta decisión? No. El local en esta fecha era el cuadro porteño, había solicitado jugar en el Estadio Nacional, pero ese mismo día habrá una marcha que tiene a la PNP sin agentes para cuidar la seguridad en las afueras del estadio.

Este miércoles 12 de setiembre, día del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys, se realizará la marcha ‘Que se vayan Todos’ en un acto de protesta contra los congresistas de la República para que dejen su cargos a causa de una serie de irregularidades en sus funciones.

Y para este acto de protesta se ha solicitado el apoyo de la Policía Nacional, por lo que no se contará con la cantidad de agentes necesarios para cubrir los alrededores del Estadio Nacional donde se iba a jugar el Alianza Lima vs. Sport Boys. La ADFP aceptó la postergación del partido hasta nuevo aviso.

El gerente de la ADFP, Enrique De La Rosa, confirmó que este lunes la DISEDE (Dirección de Seguridad Deportiva) suspendió la reunión técnica de este martes entre integrantes de ambos clubes, así como miembros de la ADFP y la Policía Nacional por la falta de garantías de esta última.

“Esta suspensión no tiene nada que ver con lo que ha sucedido (este lunes) en Matute. Es un tema que ya se sabía desde la semana pasada, pero que hoy se confirmó por la DISEDE”; dijo Enrique De La Rosa.