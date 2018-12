Pablo Bengoechea sobre Alianza-Melgar: "Podemos clasificar sin tener que ir a los penales"

Confiado y sin pensar en una definición por penales. Así espera Pablo Bengoechea la segunda semifinal entre Alianza Lima vs Melgar de este jueves en Arequipa. El entrenador de la blanquiazul confesó que su equipo sabe jugar en situaciones límites.

Bengoechea aseguró que tiene todo su plantel a disposición para la revancha en Arequipa y que recién este miércoles “vamos a definir quiénes juegan”. La intención del técnico uruguayo es evitar la tanda de penales y para eso anunció que saldrán con todo por el triunfo.

“Podemos clasificar sin tener que ir a los penales. Pero será un partido diferente que empieza igual para los dos. No creo que sea un partido como el de aquí donde Melgar nos sacó ventaja con tres goles y que nosotros le empatemos”, señaló.

Al entrenador de Alianza Lima le preguntaron si estaban practicando para la definición de penales y confesó que no. “La situación no se entrena, se vive con el partido. Obvio que ya tenemos en mente qué jugadores van a ejecutar, pero no quiero pensar en eso. Si se da el caso, suelo preguntarles si se sienten confiados. Particularmente no me gusta la definición por penales, pero las reglas son así. Pero sí, es un momento difícil para el que le toque”.

Pablo Bengoechea no quiso dar pistas del equipo que pondrá en Arequipa pero sí está seguro que tiene jugadores “con experiencia que son los que definen este tipo de partidos Yo me apoyo mucho en ellos en lo deportivo y lo extra deportivo también. Estoy ilusionado. No sé lo que vaya a pasar, pero tenemos grandes chances de jugar la final”, indicó.