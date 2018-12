Alianza Lima vs Melgar: las herramientas FIFA que habrían validado el gol de Christofer Gonzáles

La semifinal del Descentralizado 2018 entre Melgar FBC y Alianza Lima en el Monumental de la UNSA no estuvo exenta de polémica, sobre todo cuando en el segundo cuando un disparo de media distancia del extremo Christofer Gonzáles entró al arco blanquiazul por pocos centímetros, pero cuyo rebote fue tan rápido que ni el árbitro ni los jueces de línea validaron el remate como gol. Este hecho ha provocado que muchos pidan la implementación de tecnología para evitar errores arbitrales como el ocurrido ayer en la ‘Ciudad Blanca’.

Es cierto que muchos reclaman la implementación del VAR en el fútbol peruano, pero hay otras herramientas válidas de FIFA para acabar con estas polémicas. Eso sí, estas tecnologías solo pueden usarse si están reglamentadas en las bases del torneo o, en su defecto, que sea aprobado por la asamblea de bases de forma excepcional para determinadas instancias decisivas.

1. Videoarbitraje. La reciente herramienta tecnológica aprobada por FIFA y que se usó en el Mundial Rusia 2018 está capacitada para resolver este tipo de polémicas. La página web de FIFA señala que “La función de los asistentes de video es ayudar al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que impida conceder un gol. Una vez que el balón ha cruzado la línea de meta, el juego ya se ha interrumpido, por lo que el ritmo del partido no se ve afectado”.

Sin embargo, los tantos polémicos, como ver si el balón traspasó la línea de gol o no, también es parte del VAR. Los árbitros de video, los que ven las jugadas por un sistema de circuito cerrado, pueden informar al juez central de la polémica y este parar el trámite del partido para apoyarse en las imágenes de video.

2. Sistema de detección automática de goles. Este sistema que se usó en el Mundial Brasil 2014 y que consiste en que el balón lleve un microchip y esté conectado a 12 antenas dentro del estadio, aún está vigente. Se usa con menos frecuencia, pero es otra opción. La complicación es el instalar las antenas en un estadio para que queden ahí de forma perenne.

3. Árbitros Asistentes Adicionales (jueces de gol). Esta forma no es tecnología de punta, pero hubiese podido ser la solución a la polémica por el gol de Christofer Gonzales. Antes del partido se determina que no solo haya terna arbitral, sino que se le aumenten estos jueces de gol, quienes se ubican en la línea de fondo y tienen la misión de ver si el balón traspasó o no la línea de gol.

En el fútbol peruano ya se ha usado este tipo de arbitraje para las finales nacionales. Aunque, tras lo visto en Arequipa, sería saludable que esto se implemente en todo el campeonato.