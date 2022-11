Alianza Lima se adueña del balón en el primer tiempo del partido ante Melgar, en la final de vuelta de la Liga 1, pero todavía no llega con claridad al área. Precisamente, uno de los ataques de los ‘Blanquiazules’ fue protagonizado por Arley Rodríguez, quien recibió una patada que increíblemente no se sancionó como falta.

El encuentro sobre el césped de Matute superaba los 32 minutos y Pablo Míguez envió un centro desde la banda derecha hacia el punto penal. Si bien la jugada no parecía generar mayores contratiempos para la escuadra arequipeña, hubo un error de comunicación: el zaguero Alec Deneumostier despejó de cabeza, cuando el portero Carlos Cáceda, su compañero, estaba listo para embolsar el esférico.

La pelota quedó dividida cerca al área y Paolo Reyna buscó realizar un disparo de volea, para terminar con la ofensiva de Alianza Lima. Al ejecutar su plan, el lateral izquierdo de Melgar no divisó a las personas que lo rodeaban y pateó, aunque sin intención, al colombiano Arley Rodríguez.

El árbitro Bruno Pérez y su asistente de línea, pese a estar cerca, no consideraron que la jugada no debía ser considerada como falta y dejó continuar las acciones. Los ‘Blanquiazules’ reclamaron, pero no hubo forma de cambiar la determinación.

¿Cómo se define al campeón de la Liga 1?

Melgar conseguirá el título con un empate en Matute (luego del 1-0 a favor en la ida), mientras que Alianza Lima necesita un triunfo con una diferencia de dos goles o más para remontar la serie y alcanzar el trofeo (2-0; 3-1; 3-0; etc.). En caso que los ‘Blanquiazules’ ganen por la mínima diferencia (ya sea 1-0; 2-1; 3-2 y así sucesivamente), el duelo se definirá en la ronda de penales (el gol de visita no tiene valor extra, no habrá tiempo extra ni tercer partido).