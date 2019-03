Miguel Ángel Russo criticó a los jugadores de Alianza Lima tras victoria ante Cantolao

Alianza Lima derrotó con angustia a la Academia Cantolao, gracias a un doblete de Kevin Quevedo (2-1), pero el entrenador blanquiazul, Miguel Ángel Russo, no terminó satisfecho con el juego de su equipo.

“Hay mucho por mejorar, pero contento por el resultado. Carácter es lo mínimo que tenemos que tener. Si no lo tienes no puedes jugar. No somos 11 jugadores, somos más de 20 y los que entran deben estar preparados para jugar. Tienen que entrar y rendir. Ganamos más con coraje que con fútbol y esa no es la idea. Hay que jugar más, pero valoro el esfuerzo y el triunfo”, expresó Russo en conferencia de prensa.

El entrenador argentino también tuvo palabras de elogio para Kevin Quevedo, el héroe de la noche en el Miguel Grau del Callao.

“Va creciendo, va entendiendo, se va haciendo hombre, se va haciendo grande. Tiene compañeros que lo apoyan, nosotros lo ayudamos, cuando más goles tienes, más fácil es. Los delanteros conviven con el gol. Bienvenido lo que vive, bien por él, necesitamos gol, necesitamos de él”, señaló.

Alianza Lima no descansa. La plantilla aliancista dejó el recinto chalaco y partió a su hotel de concentración, en Miraflores, para pensar en el partido contra Inter, el próximo miércoles 13 de marzo, desde las 7:30 p.m. (hora peruana), en Porto Alegre.