Alianza Lima vs Binacional: primera final se jugará en Juliaca el 8 de diciembre

La directiva de Binacional finalmente decidió que el primer partido frente a Alianza Lima por la final de la Liga 1 se juegue en su fortín de Juliaca, el próximo domingo 8 de diciembre, a las 15:30 horas.

Roberto Mosquera fue el encargado de dar la noticia luego de llegar a un acuerdo con la directiva del club celeste, quienes habían expresado su deseo de arrancar la serie de visita y cerrar jugando en casa, todo lo contrario a lo planeado por el director técnico del equipo de Puno.

“El presidente me ha entendido y yo le he pedido disculpas. Jugaremos primero en Juliaca como le conviene al equipo, entrenaremos en la tarde”, mencionó Roberto Mosquera en entrevista con RPP Noticias.

¡POR LA REGIÓN!



El domingo 8 de diciembre necesitamos de tu aliento desde las tribunas del Guillermo Briceño Rosamedina.



Con el plantel completo, encabezado por Juan Pablo Vergara, saldremos al campo de juego a dejar todo por nuestros colores.#DaleBi#PorElSur — Deportivo Binacional FC (@BinacionalFC) 5 de diciembre de 2019

“He hablado una hora con el presidente. Yo no he buscado una ventaja competitiva, sino evaluar nuestro sistema energético. Creo que no era momento de trasladarnos a Lima”, añadió el estratega del Binacional.

De esta manera, el estadio Guillermo Briceño de Juliaca será el escenario de la primera final, apenas cuatro días después de que Alianza Lima lograra clasificarse tras empatar 1-1 con Sporting Cristal en un duro encuentro. El cotejo de vuelta está pactado para el 15 de diciembre, en el barrio de Matute.

Así quedaron pactados los encuentros por la gran final:

Binacional vs Alianza Lima (ida)

Fecha: 8 de diciembre

Estadio Guillermo Briceño, Juliaca

Hora: 15:30 horas

Alianza Lima vs Binacional (vuelta)

Fecha: 15 de diciembre

Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Hora: 15:30 horas