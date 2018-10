Alianza Lima se suma a la prevención del cáncer de mama en el Perú

Conocidos jugadores de Alianza Lima como Rinaldo Cruzado, Gianmarco Gambeta, Mauricio Affonso, Kevin Quevedo, Luis Ramírez y Tomás Costa, se sumaron a la campaña “TETAS CON PROPOSITO” de la Liga Contra el Cáncer, la cual busca prevenir el cáncer de mama en el Perú.

“¿Sabías que en el Perú mueren alrededor de 2 mil mujeres anualmente a causa del cáncer de mama?, por eso es necesario hacerse un chequeo preventivo, tanto mujeres como hombres, porque nosotros no estamos exentos de esta enfermedad”, expresó Gianmarco Gambeta, defensa de Alianza Lima.

Además, destacados deportistas del IPD como Mayte Bellota (Judo), Angela Mori (Tenis de mesa), Oscar Terrones, David Bardales y Hernán Viera conocido como “El Hombre más fuerte del Perú” en levantamiento de pesas, se unieron a la campaña digital de “TETAS CON PROPÓSITO” subiendo sus fotos en redes sociales, animando a la población a no descuidarse de sus chequeos preventivos.

Como parte de las actividades de la campaña “TETAS CON PROPÓSITO”, la Liga Contra el Cáncer realizará durante todo el mes de octubre despistajes clínicos de cáncer de mama, además de piel, ganglios, cuello uterino y tiroides, por una donación de S/. 25.00, en los Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre (Av. Brasil 2746), Cercado de Lima (Av. Nicolás de Piérola 727) y Surquillo (Av. Angamos 2514)

Esto permitirá a la institución realizar otro despistaje de mama de manera gratuita en zonas menos favorecidas. La campaña se realizará de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am. Se podrá agendar la cita a través de la web www.tetasconproposito.com