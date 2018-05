Alianza Lima recibe crueles memes por nueva derrota

Alianza Lima recibió este sábado duros memes luego de sumar una nueva derrota, ahora en el debut en el Torneo Apertura, ante Sport Rosario en la ciudad de Huaraz (3-2).

Alianza Lima mostró dos caras: una totalmente desganada en el primer tiempo y otra en el tiempo complementario, cuando tenía todo en contra y mostró más amor propio, aunque en el juego fue casi nulo.

Sport Rosario se puso 2-0 con goles de Etchemaite, a los 24’ de penal, y Carlos Olascuaga, a los 32’ con gran jugada individual. La visita logró el descuento sobre los 36’, gracias a Aldair Fuentes.

Etchemaite aumentó la cuenta para el local a los 68’ y a 5 minutos del final, Alejandro Hohberg, quien no fue titular y recién ingresó a los 56’, marcó el 3-2 final con tiro penal.

sport rosario vs alianza lima – alineaciones

Sport Rosario: S. Libman, F. Jasaui, E. Rossi, R. Andía, A. Gonzáles, C. Beltrán, C. Gonzáles, P. Goyoneche, R. Arrasco, T. Etchemaite, C. Olascuaga.

Alianza Lima: D. Prieto, G. Godoy, F. Duclós, L. Garro, R. Cruzado, M. Velarde, M. Lemos, A. Fuentes, A. Tamariz, K. Ferreyra, J. Posito.

Árbitro: Luis Garayevia, asistido por Braulio Cornejo y Edgar Adriazola.