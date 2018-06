Alianza Lima: ¿Pablo Bengoechea se marchará para volver a dirigir en Peñarol?

El entrenador Pablo Bengoechea brindó una conferencia de prensa para desmentir que vaya a dejar el banquillo de Alianza Lima para regresar a Peñarol, rumor que estuvo rondando las instalaciones de Matute en los últimos días.

“No es cierto que vaya a dejar Alianza para dirigir a Peñarol. Yo soy muy respetuoso de los contratos y mi vínculo con Alianza finaliza en diciembre y, salvo que tenga algún problema familiar o que el club no desee continuar conmigo, podría cortarse”.

“Incluso, no soy de poner cláusulas de salida en mis contratos porque considero que los vínculos contractuales se tienen que cumplir siempre. Entonces, es totalmente falso que abandone al club. Ahora, si los directivos ven que no soy un buen profesional y no consigo los resultados, tienen todo el derechos de sacarme”, agregó Pablo Bengoechea.

Sobre el buen momento que atraviesan en el Torneo Apertura, el estratega uruguayo señaló que el plantel de Alianza Lima viene trabajando igual desde que arrancó la pretemporada 2018.

“Nosotros seguimos trabajando de la misma forma como lo venimos haciendo desde el mes de enero, aunque somos conscientes que estos cuatro últimos resultados nos ha dado mucha tranquilidad y seguiremos por ese camino. Estamos punteros gracias al gran esfuerzo de los jugadores y trataremos de mantener ese privilegio. Estos buenos resultados tiene doble mérito porque se lesionaron varios jugadores y no me permitió rotar mucho, sin embargo los chicos que ingresaron supieron aprovechar su oportunidad. Por ello, somos optimistas para lo que se viene”.