¿Maximiliano Lemos se despidió de Alianza Lima como emotivo mensaje?

Lo criticaron mucho, pero él no salió a responder en ningún lado que no fuera la cancha. Maximiliano Lemos, uno de los refuerzos más resistidos por el hincha de Alianza Lima esta temporada dejó un mensaje por fin de año en Instagram que se puede entender como una despedida del club. ¿Acaso no seguirá?

Lemos, volante uruguayo de 25 años, llegó a Alianza Lima esta temporada de la mano de Pablo Bengoechea. Lo llamaron ‘el yerno’ por supuestamente tener una relación con una de las hijas del ‘Profesor’, y lo criticaron por su arranque de temporada en la que no marcó diferencias.

Pero con el correr de las semanas, Maxi se convirtió en un jugador decisivo para Alianza Lima y Pablo Bengoechea. Marcó tres goles y terminó siendo un habitual recambio para desnivelar los partidos que se complicaron.

Maximiliano Lemos publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que hace presagiar que no continuará en Alianza Lima esta temporada. “Fin de un gran año, me llevo mucho aprendizaje. Agradecido AL”, publicó acompañado de una foto con la barra blanquiazul de fondo.

Con la salida de Pablo Bengoechea, la continuidad de Maximiliano Lemos está en duda. El volante uruguayo terminó contrato con el club y aunque hay intención de renovar aún no se llega al acuerdo final. Pero después de esta publicación en Instagram, el hincha blanquiazul está dudando sobre su continuidad.