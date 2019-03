Leao Butrón responde tras polémicos gestos en el Alianza Lima vs Ayacucho FC

Los gestos que realizó Leao Butrón, tras la derrota de Alianza Lima en Ayacucho, generaron gran polémica en los hinchas e incluso se habló de un posible acto racista, pero el golero peruano hizo su descargo.

“Si quiero ver el problema tendría que revisar todo lo que se dice en provincia. Mayormente en Ayacucho todo el tiempo son insultos, tras insulto. Parece que uno le hubiera hecho algo a ellos, lo que le pido es silencio”, expresó Butrón, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

“Toda la vida parece como si yo me hubiera metido con su mamá o su familia, no entiendo tanto resentimiento en Ayacucho, no todos, hay gente maravillosa. Me quedo callado, así como pido silencio a ellos, que se queden calladitos, porque en la tribuna cualquiera es valiente, te amenazan y cuando están frente tuyo hasta foto piden”, agregó.

Butrón también tuvo una dura respuesta por las críticas que recibe en Facebook y Twitter: “Siempre especulan, en las redes sociales aparecen los cobardes, toda la vida ha sido para esos cobardes”.

Alianza Lima, luego de caer en Ayacucho, enfrentará en la próxima fecha a UTC de Cajamarca en el estadio de Matute.