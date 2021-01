Alianza Lima no renueva a Leao Butrón para jugar Segunda División

Llegó el momento para Leao Butrón de decir adiós a Alianza Lima. El experimentado portero (43 años) y capitán del cuadro blanquiazul no será parte del plantel que jugará en 2021 la Segunda División del fútbol peruano tras una desastrosa campaña en el 2020.

Por medio de sus redes sociales, el equipo agradeció a Butrón los “nueve años de entrega y amor a la institución” en los que contribuyó a los tres últimos campeonatos nacionales ganados por el conjunto limeño (2003, 2004 y 2017).

“Fuiste pieza clave y transmitiste seguridad en el arco y personalidad en cada partido”, destacó el equipo del distrito limeño de La Victoria en su mensaje de despedida a Butrón publicado en redes sociales.

Mensaje de despedida de Alianza Lima a Leao Butrón. (Foto: Captura/Alianza Lima-Twitter)

La pasada temporada Butrón se convirtió en el arquero más longevo en jugar la Copa Libertadores al hacerlo con 43 años, con lo que superó al colombiano Faryd Mondragón.

De momento, Butrón no ha manifestado si continuará su carrera o se retirará para poner punto final a una trayectoria que lo llevó a jugar con la Selección Peruana cinco ediciones de la Copa América.

A pesar de esto, en una extensa entrevista al programa A Presión, Leao Butrón no solo hizo un mea culpa sobre los hechos dentro y fuera del campo que llevaron a Alianza Lima a perder la categoría, sino también reveló que su salida del elenco íntimo no fue una decisión propia, sino una tomada por la directiva de Matute.

Butrón no detalló si seguirá jugando o si se retirará del fútbol. (Foto: Andina)

A RPP detalló que los dirigentes de Alianza Lima tienen una visión de la campaña del 2021 donde él no estaría incluido: “Me llamó José Bellina, me comunicó que no iba a renovar, que es parte del plan que están llevando a cabo y es entendible”.

Además de Butrón, Alianza Lima también ha anunciado que no continuarán en su plantilla el centrocampista Carlos Ascues, el defensa Francisco Duclós y el delantero Joazinho Arroé.