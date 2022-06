La racha negativa que tenía Alianza Lima llegó a su final este domingo, con la victoria por 2-0 sobre Ayacucho FC, en la jornada 18 del Torneo Apertura. No obstante, a pesar del cómodo resultado en el marcador, Pablo Lavandeira fue crítico con el desempeño del equipo y aseguró que hay aspectos por mejorar.

“Creo que no fue un buen partido de nosotros. Hubo mucho nerviosismo, veníamos de dos derrotas difíciles y volvíamos a Matute después de más de un mes. No habíamos entrenado en esta cancha, que tiene un césped renovado. Creo que fueron muchas cosas que provocaron que no hiciéramos una buena presentación, en especial desde la tenencia”, explicó el volante a Gol Perú.

De la misma forma, Lavandeira resaltó el poderío de los ‘Zorros’ en este cotejo. “Por suerte se abrió el juego con un penal. Ayacucho FC hizo un gran esfuerzo, hizo un partido muy duro. Nos vamos con la felicidad de los puntos, pero sabemos que debemos mejorar mucho para el Clausura”, manifestó el uruguayo.

“Sabíamos que estos eran puntos fundamentales para seguir arriba en el Acumulado y no perder pisada de los dos equipos que vienen primeros en la tabla anual. Falta mucho y hoy, más que enfocarnos en la victoria, debemos pensar en qué mejorar si queremos ganar el Clausura”, aseveró.

Finalmente, Pablo Lavandeira se refirió a su festejo en el cuarto gol que logró con Alianza Lima en esta Liga 1. “Mi celebración fue dirigida para el ‘Pájaro’ Benítez, es un gran amigo. Se lesionó el juego pasado y me dijo que hoy hacía un gol. También se lo dedico a mi hija, que está enfermita y no pudo estar ahora”, finalizó el volante.

¿Cómo va Alianza en el Apertura?

Alianza Lima actualmente ocupa el cuarto puesto del Torneo Apertura, sumando 32 puntos: obtuvo 10 victorias, dos empates y cinco derrotas. El líder hasta el momento es Melgar, con 40 unidades, seguido por Sport Huancayo, con 37; y Sporting Cristal, que tiene 35 de puntaje.