Hernán Barcos se ha convertido en uno de los referentes en el actual plantel de Alianza Lima. El delantero, gracias a sus presentaciones dentro del campo y fuera de él, se ganó el respeto y cariño de sus compañeros e hinchas. En ese sentido, la idea de que el ‘Pirata’ abandone Matute puede representar una enorme baja.

Si bien el argentino tiene contrato con los Blanquiazules hasta terminar la temporada, desde el exterior siguen sus pasos. De hecho, uno de los candidatos a la presidencia de Emelec se contactó con el jugador para ofrecerle incorporarse a la entidad de Ecuador. Ante ello, el artillero aseguró que está abierto a estudiar propuestas una vez concluya su vínculo con los victorianos.

“Es verdad, es un deseo, Emelec me contactó y si el presidente (Carlos Luis Torres) gana las elecciones, está la posibilidad de ir en enero. No puedo cerrar ninguna posibilidad. Hoy por hoy yo me debo a Alianza y estoy pensando solo en Alianza”, manifestó Barcos durante su presencia como vocero de la ONG Ama Perú.

A lo largo de su amplia trayectoria, Barcos ya estuvo en el fútbol de Ecuador. Entre 2006 y 2007, el ‘9′ de los victorianos vistió la casaca de Olmedo. Luego, el jugador que se puso las sedes de la selección argentina tuvo dos ciclos en Liga de Quito: 2010-2011 y 2017-2018. Con este club, el centrodelantero salió campeón del certamen domésticos en dos ocasiones y también tiene una Recopa Sudamericana.

Con los brazos abiertos

En otro momento y con miras al inicio del Torneo Clausura, hay una serie de nombres que suenan para sumarse a Alianza Lima. Uno de ellos es el de Jhilmar Lora, actual lateral derecho de Sporting Cristal. Al respecto, el ‘Pirata’ Barcos destacó las virtudes del marcador de la selección peruana, a quien enfrentó en la Liga 1.

“Todo jugador que pueda llegar a Alianza será bienvenido y le daremos toda la fuerza para que se adapte al equipo. Me ha tocado enfrentarlo (a Lora) y sí es un jugador con un gran potencial y creo que se puede potenciar mucho más”, sostuvo el deportista de 38 años a los micrófonos de Willax Televisión.