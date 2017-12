Alianza Lima: Germán Pacheco lanza sorpresivo mensaje a los hinchas

Germán Pacheco es otro de los jugadores que salió campeón con Alianza Lima en 2017 que no continuará en el club victoriano, aunque precisó que no fue por intención suya.

Sí, el volante argentino dejó entrever que a la dirigencia de Alianza Lima no le interesó renovarle contrato y por ello decidió mudarse a Brasil para jugar por el Fortaleza de la serie B.

“Ahora mucho más tranquilo y con el futuro definido, me quiero despedir del club con agradecimiento para todos. Desde el que habría la puerta hasta la última persona del club (utileros, compañeros, gente de cocina, limpieza, los de la cancha, etc), quiero agradecerles por haberme hecho vivir un año inolvidable junto a ustedes y por lo más importante, haber logrado el objetivo que todos queríamos desde el 4 de enero, que era salir campeón”, publicó Germán Pacheco en su cuenta de Twitter.

“Quiero agradecer a la gente y en especial a Comando Sur, que desde el primer día me apoyaron y respetaron siempre. Destaco que siempre estuvieron ahí en las buenas y en las malas, eso jamás se olvida. Mi intención siempre fue quedarme; si no me quedé, no fue por decisión mía. Pero el fútbol y la vida siguen, les deseo lo mejor en el 2018 en el campeonato local y Copa Libertadores. Hasta pronto gente y arriba Alianza car…”, añadió el atacante argentino.