Alianza Lima: Germán Pacheco habló de su posible regreso a Matute

Alianza Lima debe afrontar este miércoles un duro partido ante Universitario de Deportes, en el clásico del fútbol peruano, pero en La Victoria saben que no es su mejor momento e incluso los hinchas reclaman el regreso de jugadores con los que lograron el título la campaña pasada, uno de ellos, el argentino Germán Pacheco.

“Yo no tengo ningún problema (de regresar a Alianza Lima). Dejé grandes amigos, quiero mucho al club y ojalá se pueda, pero ya no depende de mí, sino de los que manejan el club. A mí nunca me informaron que tenían ganas de seguir contando con mi persona, por eso decidí firmar por otro equipo”, dijo Germán Pacheco a “La Cátedra” de radio Nacional.

“Es lindo que la gente reconozca el trabajo que pude hacer el año pasado. La hinchada no se olvida del gran año que hicimos todos. Bueno es lindo”, agregó.

Sobre las presuntas riñas que existían entre Pablo Bengoechea y Luis Aguiar, Germán Pacheco dijo que es mentira y que entre ellos existe una gran amistad.

“Es mentira, la gente habla sin saber. El grupo estaba unido, por algo salimos campeones del Apertura y del Clausura sin problemas. Hemos tenido baches y dificultades en el año, pero nunca hemos tenido el grupo dividido, ni tuvimos problemas con el entrenador, ni el técnico con los jugadores. Al contrario, ellos eran grandes amigos”, expresó.