Liga 1: conoce el fixture completo de Alianza Lima este 2019

Luego de realizarse el sorteo y presentarse el formato del que será el nuevo torneo nacional, Liga 1, Alianza Lima ya conoce su fixture para toda la temporada 2019 y aquí te lo presentamos. Los muchachos de Miguel Ángel Russo tendrán sus primeras cinco jornadas jugando en Lima.

Alianza Lima debutará en casa ante Sport Boys y una semana después visitará a Sporting Cristal, en lo que será la revancha de la final del Descentralizado 2018. El clásico tendrá que esperar hasta la jornada nueve (14 de abril).

La primera salida de Alianza Lima en la Liga 1 Apertura será en la fecha 6 cuando visite a Ayacucho FC. Las otras visitas a ciudades de altura serán a Real Garcilaso (Cusco, fecha 8) y Sport Huancayo (Huancayo, fecha 16). En la primera parte del torneo también visitará a Pirata FC, Carlos A. Mannucci y Alianza Universidad.

Para la Liga 1 Clausura, Alianza Lima también tendrá cinco partidos consecutivos en Lima. Serán entre la fecha 8 y la fecha 12 cuando enfrente a Real Garcilaso, Universitario de Deportes, Pirata FC, San Martín y Carlos A. Mannucci.

Recordemos que Alianza Lima debe prepararse bien porque no solo disputará la Liga 1, los íntimos también participarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores y este nuevo sistema de torneo que se jugará solo fines de semana le facilita la planificación del año.

Alianza Lima: fixture del Liga 1 Apertura

Fecha 01 Alianza Lima vs. Sport Boys (15-18 de Febrero).

Fecha 02 Sporting Cristal vs. Alianza Lima (22-25 de Febrero).

Fecha 03 Alianza Lima vs. César Vallejo (1-4 de Marzo).

Fecha 04 Cantolao vs. Alianza Lima (8-11 de Marzo).

Fecha 05 Alianza Lima vs. Deportivo Municipal (15-18 de Marzo).

Fecha 06 Ayacucho FC vs. Alianza Lima (22-25 de Marzo).

Fecha 07 Alianza Lima vs. UTC 29 marzo – (1 abril).

Fecha 08 Real Garcilaso vs. Alianza Lima (5-8 de Abril).

Fecha 09 Alianza Lima vs. Universitario de Deportes (12-15 de Abril).

Fecha 10 Pirata FC vs. Alianza Lima (19-22 de Abril).

Fecha 11 Alianza Lima vs. San Martín 26-29 de Abril).

Fecha 12 Carlos A. Mannucci vs. Alianza Lima (3-6 de Mayo).

Fecha 13 Alianza Lima vs. Melgar (10-13 de Mayo).

Fecha 14 Alianza Universidad vs. Alianza Lima (17-20 de Mayo).

Fecha 15 Alianza Lima vs. Binacional (24-27 de Mayo).

Fecha 16 Sport Huancayo vs. Alianza Lima (31 de mayo -3 de junio).

Fecha 17 Alianza Lima vs. Unión Comercio (7-10 de Junio).

Alianza Lima: fixture del Liga 1 Clausura

Fecha 01 Sport Boys vs. Alianza Lima (12-15 de Julio).

Fecha 02 Alianza Lima vs. Sporting Cristal (19-22 de Julio).

Fecha 03 César Vallejo vs. Alianza Lima (16-19 de Agosto).

Fecha 04 Alianza Lima vs. Cantolao (23-26 de Agosto).

Fecha 05 Deportivo Municipal vs. Alianza Lima (30 de agosto – 2 de setiembre).

Fecha 06 Alianza Lima vs. Ayacucho FC (6-9 de Setiembre).

Fecha 07UTC vs. Alianza Lima (13-16 de Setiembre).

Fecha 08 Alianza Lima vs. Real Garcilaso (20-23 de Setiembre).

Fecha 09 Universitario de Deportes vs. Alianza Lima (27-30 de Setiembre).

Fecha 10 Alianza Lima vs. Pirata FC (4-7 de Octubre).

Fecha 11 San Martín vs. Alianza Lima (11-14 de Octubre).

Fecha 12 Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci (18-21 de Octubre).

Fecha 13 Melgar vs. Alianza Lima (25-28 de Octubre).

Fecha 14 Alianza Lima vs. Alianza Universidad (1-4 de Noviembre).

Fecha 15 Binacional vs. Alianza Lima (8-11 de Noviembre).

Fecha 16 Alianza Lima vs. Sport Huancayo (15-18 de Noviembre).

Fecha 17 Unión Comercio vs. Alianza Lima (22-25 de Noviembre).