Alianza Lima anunció este domingo que Carlos Bustos dejó de ser el entrenador del plantel profesional. Luego de confirmar la sorpresiva noticia, una de las voces oficiales del club se pronunció para brindar detalles relaciones con la partida del técnico que se consagró campeón en la temporada 2021 de la Liga 1.

Así, José Bellina, gerente deportivo de la institución, dio las razones por las que la directiva resolvió terminar el vínculo con el preparador argentino. “Está relacionado con dos aspectos”, inició en una conversación con Radio Ovación.

De entrada, el directivo de los íntimos aseguró que la suerte de Bustos se decidió porque “los resultados que esperábamos no se han dado”. Ello, luego de que los aliancistas solo ganaron uno de los últimos cinco partidos del Torneo Clausura.

En la misma línea, Bellina sostuvo que la segunda razón está vinculada con lo que ofrece el equipo en la cancha. “Hemos visto un rendimiento bajo del equipo en las últimas semanas y lo que vemos es que la tendencia no va mejorando, sino va decayendo”, expresó.

Luego, el dirigente de Alianza Lima cree que, pese algunos altos de Bustos, el contexto no tendrá modificaciones. “Si bien en algunos casos se dieron resultados positivos, creíamos que se sostenía exclusivamente en el resultado. Luego que hay resultados adversos y los rendimientos no son los mejores, vemos que es el momento de hacer un cambio”.

Factor Jefferson Farfán

La ‘Foquita’ Farfán reapareció la semana pasada en el clásico contra Universitario de Deportes. Más allá del retorno, la lluvia de críticas cayó sobre Bustos y la decisión de hacer ingresar al delantero en un escenario complejo y todavía en condiciones físicas óptimas para competir.

Bellina aclaró que, si bien no fue determinante, el caso Farfán influyó en la salida del DT. “El hecho que Jefferson haya jugado o no, no nos parece suficientemente grande para que sea algo exclusivo para tomar una decisión de esta magnitud. Ese podría haber sido un hecho como otros factores que nos ha llevado a esto”, aclaró.

El futuro para Alianza Lima

Desde el lunes, Guillermo Salas será el técnico interino y, hasta cerrar el torneo, el objetivo está claro: “Mientras matemáticamente podamos, vamos a seguir peleando. Sabemos que es una situación complicada y muy difícil, pero vamos a intentar ganar el Clausura para poder lograr el objetivo del año”.

En el cierre, sobre el nuevo DT, Bellina anticipó que “queremos traer a un entrenador con el cual estemos convencidos tanto en el corto, mediano y largo plazo, y por eso confiamos en Guillermo y su capacidad mientras tomamos una decisión”.