Alianza Lima: Bengoechea confía en un triunfo ‘blanquiazul’ ante Cantolao

El plantel de Alianza Lima se encuentra motivado tras el triunfo de 1-0 contra UTC. El técnico blanquiazul, Pablo Bengoechea, aseguró que el envión anímico les servirá de mucho para llegar en las mejores condiciones al encuentro del domingo 28 de octubre ante Cantolao por la fecha 10 del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, Bengoechea dio a conocer la manera como afectó positivamente el triunfo de Alianza Lima sobre UTC: “El grupo tomó de la mejor manera este triunfo en Cajamarca, tomando en cuenta que pasábamos por una mala racha de resultados. El partido ante UTC fue muy complicado no solo por la altura sino por la calidad de rival que tuvimos al frente, sin embargo cumplimos un buen trabajo ya que aprovechamos las jugadas en ataque con volumen de juego aunque también nos tocó sufrir sobre el final. Pero, se ganó y eso nos entusiasma de cara al choque ante Cantolao”.

Sobre el rival de turno, Cantolao, Pablo Bengoechea expresó: “Cantolao es un equipo al que no se le ha podido ganar desde que estamos en el club, solo logramos empates. Por lo pronto, para este compromiso si bien no tendremos a Duclós y Fuentes, ya está habilitado Cruzado y veremos cómo se encuentra Costa para que también concentre. Pienso que tenemos un buen plantel y cualquiera que juegue estoy seguro que aprovechará su oportunidad. La consigna es que Alianza tenga el predominio del juego y aproveche no solo las situaciones de gol que se nos presente sino sacarle provecho a las pelotas paradas y cuando Cantolao quede mal parado”.

Finalmente, el técnico de Alianza Lima destacó el rol importante que cumple la hinchada victoriana: “Es cierto que un equipo es el que tiene que contagiar a la tribuna, pero muchas veces cuando las cosas no salen bien en la cancha el hincha nos puede dar un empujón con su aliento. Muchas veces la hinchada hace que reaccione y gane un equipo, como sucedió el año pasado ante San Martín”.