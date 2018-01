Aldo Corzo: “Lo de Capiatá fue una de las peores experiencias que he tenido”

Universitario de Deporte tiene una deuda pendiente con su afición en la Copa Libertadores. Para muchos, el trago amargo de la derrota ante Capiata en el Estadio Monumental es un hecho que aún cuesta superar, y que mejor que resarcirse de ello que demostrando un buen nivel futbolístico en la primera fase de esta competencia continental.

Aldo Corzo, lateral de Universitario, y quien estuviera presente en el “capiatazo” habló con RPP y destacó la preparación que la U realiza con miras a la Libertadores: “Ya estamos trabajando pensando en Oriente Petrolero, sabemos más o menos su estilo de juego. La bronca de Capiatá todavía no pasa, fue algo triste y de las peores experiencias que he tenido en mi carrera. No quiero que vuelva a pasar. Ahora trataremos de imponer nuestro juego para sacar el mejor resultado. Y en Lima, pase lo que pase, tenemos que ganar”.

Por otro, Corzo habló sobre la sanción impuesta a Universitario que se les impide realizar contrataciones durante el 2018: “Coincido mucho con Troglio cuando dice que a la ‘U’ la tratan mal. Es una pena que no podamos contratar jugadores sabiendo que estamos yendo a la Libertadores. Siempre hay que respetar las reglas, pero igual me da pena. Más allá de si es justo o no, el tema es que pasen estas cosas en un año en el que vamos a ir al Mundial”.

Finalmente, Corzo respondió al hecho que, a diferencia de la mayoría de los jugadores de la Selección Peruana, él no haya podido dar el salto al fútbol internacional: “No pude salir al exterior porque con mi representante nunca hubo una oferta formal. No es que no quería emigrar; aparte, tenía contrato por dos años con la ‘U’. Tenía que haber un club dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, por eso no se pudo dar. Pero estoy tranquilo y contento en la ‘U’, sé que va a ser un año complicado, pero hay que hacer las cosas muy bien. Este año no podemos regalar nada y hay que estar bien en todos los aspectos”.