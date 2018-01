Aldo Corzo: “Será un año complicado, pero veo mucho compromiso y eso nos hace bien”

El lateral de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, se encuentra muy motivado en la pretemporada que los cremas vienen realizando en Campo Mar U donde destacó que el 2018 será un año difícil para los cremas, pero confía en el compromiso y la dedicación de los jóvenes elementos que han sido promovidos por Pedro Troglio.

Sobre los entrenamientos, Corzo comentó: “Hemos trabajado bastante duro, queremos llegar bien al partido de la Copa Libertadores, pero obviamente también estamos enfocados en la Noche Crema. Nos encontramos muy comprometidos, sabemos que será un año complicado, pero con el apoyo de la gente sé que nos ira bien. Es un reto lindo porque hay muchos chicos y haremos lo posible para sacar a la U como equipo grande que merece estar arriba”.

Asimismo, destacó el buen desempeño que están mostrando los juveniles que hoy engrosan las filas del primer equipo estudiantil: “Tenemos una base, los chicos que van subiendo son buenos jugadores, van a aportar mucho. De hecho, hay que tener paciencia con ellos porque recién suben, la idea es que se unan al grupo, que se sientan en casa. Es lindo porque tienen la ilusión de debutar y triunfar. Veo mucho compromiso y eso nos hace bien”.

Sobre sus expectativas hacia Rusia 2018 dijo: “En lo personal, cada uno se prepara de la mejor manera para estar en el Mundial. No me gusta el rótulo de mundialista porque no lo soy. Creo que cada uno hace lo mejor posible para poder estar allí”.

Finalmente, expresó sentirse feliz por los compañeros de la Selección Peruana que migraron al fútbol extranjero y que, en su caso, no ha podido salir al no haber recibido ofertas de otros equipos.