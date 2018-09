Alberto Rodríguez se encuentra preparado para jugar con Universitario

El experimentado zaguero Alberto Rodríguez estuvo en conferencia de prensa tras el último entrenamiento de Universitario para hacer saber que se “encuentra bien” físicamente y que espera ser considerado por el entrenador Nicolás Córdova.

“Futbolísticamente no he tenido competencia, pero me siento bien ya que he estado trabajando en la Videna ya dependerá del profe si quiere contar conmigo ante UTC”.

Asimismo, el ‘Mudo’ mostró compromiso con el club al asegurar que el objetivo principal es sumar victorias para escapara de la incómoda posición en la que se encuentran.

“Más allá de si me toca estar o no, la obligación es ganar. El equipo me ha recibido bien, tengo que prepararme de la mejor manera para llegar al partido”, indicó Alberto Rodríguez.

“Tenemos que ir partido a partido y afrontarlo como si fueran finales. La obligación que tiene la ‘U’ es ganar en cualquier cancha, más de local”, agregó.

EL DATO

Universitario se medirá ante UTC en la reanudación del Torneo Clausura el próximo 11 de septiembre a partir de las 8 pm en el estadio Monumental.