“Alberto Rodríguez nos puede brindar la experiencia de años de estar en buen nivel”

Siguen las conversaciones entre la directiva de Universitario de Deportes con el central Alberto Rodríguez, y a pesar de que aún no hay nada cerrado con el mundialista, lo cierto es que el ‘mudo’ gusta al técnico Nicolás Córdova quien ha destacado lo importante que sería para el elenco crema la experiencia del ex Junior de Barranquilla.

En declaraciones a la prensa tras el entrenamiento diario en Campo Mar U, Córdova fue consultado por la posibilidad que Alberto Rodríguez se sume a las filas de Universitario, a lo que contestó: “Lo que nos puede brindar Alberto Rodríguez es la experiencia de años de estar en buen nivel y un buen pase en salida. Va a ayudar mucho al juego nuestro si es que llega, pero me no me gusta hablar de la gente que no está o podría venir. Tenemos que centrarnos en los centrales que tenemos, quienes son los que nos van a ayudar a sacar esto adelante por ahora”.

Seguidamente, al preguntársele por el alto ingrediente de extranjeros con que cuenta su plantilla, Nicolás Córdova acotó: “Hasta hace dos partidos, el problema es que no teníamos jugadores. Ahora que tenemos, el inconveniente es cuál extranjero va a la banca. Prefiero tener este tipo de problemas y contar con soluciones. En la medida que cada uno entienda que vamos a hacer la formación en función de ganar un partido y la máxima buena fe, no debe haber ningún inconveniente. Lo mejor es contar con 4-5 extranjeros de nivel para poder tener recambio”.

Por otro lado, Nicolás Córdova fue consultado por el estado físico de su primer fichaje, el delantero argentino Germán Denis y si está apto para debutar en Arequipa ante Melgar este fin de semana, a lo que el DT de Universitario contestó: “Físicamente está bien. La semana pasada no trabajó mucho con nosotros porque estábamos pensando en el partido y él llego en los últimos días. Podría jugar contra Melgar de no tener ningún inconveniente, aunque nosotros elegimos cuál será el once al final de la semana. Veremos en qué condiciones llegará al sábado”.