Alberto Quintero: “Estoy motivado para enfrentar a Alianza”

Una de las figuras fuertes con las que cuenta Universitario de Deportes es Alberto Quintero. El panameño sabe que el domingo tendrán un duelo de vida o muerte contra Alianza Lima, donde ha destacado su concentración como la de todo el plantel que comanda Pedro Troglio.

Quintero recordó como “un bonito recuerdo, porque pude marcar gol” su experiencia jugando contra los íntimos, pero también destacó que: “Estoy motivado igual que todo el grupo y vamos a dar lo mejor de nosotros para sacar los tres puntos”.

Consultado por su regreso a la posición de extremo, Alberto Quintero comentó: “Es donde me siento mejor haciendo todos los partidos desde que llegó el profesor Pedro Troglio; quise echar la mano cuando me puso de delantero, traté de jugar de la mejor manera, pero ahora vuelvo a mi posición donde siempre me he sentido más cómodo y aprovechar la oportunidad”.

Hoy se conoce que Arquímedes Figuera será una de las bajas de Universitario para el clásico, pero que en su reemplazo el DT crema usará, desde el arranque, a Adán Balbín, quien se encuentra recuperado de las lesiones que lo aquejaron en 2017.

“Está jugando bien y está demostrando que es un elemento importante. Figuera tiene molestia en los dedos del pie, pero vamos a ver si habla con el profe y puede estar en el partido, porque es un hombre importante para nosotros y necesitamos a todos”.

Por otro lado, sobre el juvenil Anthony Osorio, quien tendrá la chance de ser el 9 contra los victorianos, Quintero expresó: “Tiene toda nuestra confianza, así como todos los que han subido y el tiene que aprovechar la oportunidad que se le está dando. Es bonito para ellos, es un clásico, un partido que no se pueden perder”.

Finalmente, habló sobre lo importante que es en el vestuario crema el apoyo y la experiencia de Juan Manuel Vargas: “Es un jugador con mucha calidad y se está poniendo bastante bien. Eso es importante para nosotros. Es un hombre de mucha experiencia y nos ayuda a todos”.