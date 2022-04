Celta de Vigo, club donde milita Renato Tapia que no fue convocado por un síndrome, sacaba un buen resultado de visita al empatar sin goles ante Espanyol. Sin embargo, a los 89 minutos, Wu Lei marcó el gol triunfal de los locales lo que generó la furia Eduardo Coudet que se desempeña como entrenador de los ‘Celestes’.

Las cámaras enfocaron cómo el estratega argentino se sacaba muy molesto la bufanda y no podía creer la anotación de los ‘Pericos’. El exfutbolista caminó por toda la zona de la dirección técnica y expresó su amargura ante la mirada atónita de los suplentes.

Tras el compromiso, el DT llegó más tranquilo a la conferencia de prensa y resaltó de los errores que cometieron sus dirigidos. “Me parece que era un partido parejo. Hemos tenido más situaciones claras, pero que no me gustó el ritmo, la intensidad y la actitud. Tenemos que reaccionar porque no hemos cumplido el primer objetivo y jugando así se nos va a hacer difícil”, señaló.

“Tenemos una idea, una forma, y la quiero sostener. Después, el resultado es indistinto, te toca ganar o perder, pero un equipo sin la intensidad que habitualmente tiene, sin la agresividad, sin la velocidad con el balón y demasiado tranquilo para mi gusto. Eso me enoja, me pone mal. No me gusta perder, me gusta ganar, pero las formas son importantes”, añadió.

Con este resultado, los ‘Celestes’, que se ubican en el puesto 12, suman su cuarto partido consecutivo (tres derrotas y un empate) sin conocer la victoria en LaLiga Santander. Asimismo, se quedan con 36 unidades y a 8 puntos de la zona de descenso por lo que están obligados a ganar a Athletic Club en la próxima jornada.

¡LA BRONCA DE CHACHO! El Celta cayó ante Espanyol en el último minuto y Coudet reaccionó de esta manera ante el gol de Wu Lei en #LaLigaxESPN. pic.twitter.com/R7xbuNOUBz — SportsCenter (@SC_ESPN) April 10, 2022

