El fichaje de Casemiro por Manchester United ha sido uno de los movimientos que más comentarios ha generado en el mundo deportivo. El brasileño puso punto final a su historia en Real Madrid y decidió empezar un nuevo reto en los ‘Red Devils’. Para muchos, la salida del mediocampista del cuadro merengue tiene que ver solo con el dinero; sin embargo, para Guti, no es así y salió en defensa del sudamericano.

“Hay muchos que están tachando a Casemiro de irse por dinero. Y no es la verdad. Él lo ha dicho que su etapa se ha cerrado y necesita otras cosas”, comentó el español, exfutbolista de Real Madrid, en un debate que hubo en El Chiringuito sobre el Carlos Henrique Casimiro.

Guti insistió que el deportista de 30 años no tomó la decisión solamente por cuestiones económicas. “No solo el dinero. Obviamente que cada uno en su vida siempre quiere mejorar, en el fútbol y cualquier profesión. Pero no sólo te mueve eso y sobre todo cuando hablas de cifras de siete a doce millones. Porque si hablas de 2.500 euros a 5.000 pues sí, pero no es lo mismo”, indicó.

“Lo que tiene Casemiro le da para él y sus hijos y nietos. No es un tema de dinero. Es frívolo hablar solo de eso. Todo el mundo llega un momento que dice esta etapa la cierro y me voy a otro sitio. No solo es el dinero. La balanza del dinero no vale para ciertas personas”, sentenció José María Gutiérrez Hernández, conocido como Guti.

Casemiro se despidió de Real Madrid entre lágrimas, pero con una gran colección de títulos. Entre los más destacados, están los cinco trofeos de Champions League, los tres de LaLiga y otros tres de la Supercopa de Europa.