Carlos Zambrano fue titular en Boca Juniors el reciente miércoles en partido ante Sarmiento y estuvo en la cancha durante los 90 minutos y descuentos. La atención se centró en él sobre los instantes finales, debido a que requirió atención médica e incluso salió del gramado durante varios segundos.

Un día después del cotejo, ya luego de las evaluaciones correspondientes, se determinó que el zaguero peruano tiene un “traumatismo en la rodilla derecha”. Esa fue la información que dio a conocer la entidad argentina en redes sociales, aunque no se detalló cuántos días le tomará su recuperación.

De acuerdo al reporte de TyC Sports, el cuerpo técnico de Boca Juniors, encabezado por Hugo Ibarra, analizará a Zambrano en estos días para decidir si lo considera en la lista de convocados para el choque de este domingo ante Newell’s Old Boys en Rosario.

#ParteMédico



Carlos Zambrano: traumatismo en la rodilla derecha.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/dQfwrTWUWK — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 13, 2022

En Junín, Boca Juniors ganó 1-0 a Sarmiento, con gol de Luca Langoni, y subió a la cima de la Liga Profesional de Argentina, con 48 puntos. Contra el ‘Verde’, vale decir, se produjo también la lesión de Marcos Rojo, que incluso lloró de dolor al marcharse del campo. Rotura de ligamentos de la rodilla derecha es el diagnóstico.

“Acabo de terminar los estudios. El doctor Batista me vio. Por desgracia, se me rompió el cruzado. Ahora a pensar en adelante. El lunes me van a operar y ahora tengo que pensar en la recuperación y en mis compañeros. Serán siete u ocho meses de recuperación”, señaló Rojo a la prensa, desde la clínica en donde se atendió.