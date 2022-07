Brian Sarmiento llegó en 2015 a Perú para jugar por Real Garcilaso (Cusco FC), sin embargo, recordó un incómodo momento luego de su paso por el torneo nacional. El jugador señaló que vivió un incidente en una de las semifinales ante Melgar.

El mediocampista, que actualmente defiende los colores de San Miguel de la Primera B Metropolitana (tercera división de fútbol argentino), reveló la forma en cómo fue expulsado del terreno de juego tras la finalización de dicho encuentro. Así lo manifestó durante entrevista para el canal de YouTube “Ezzequiel”,

“En Perú, cuando clasificamos a la semifinal (2015), el presidente (de Real Garcilaso) era medio boca suelta y decía que quería meterse en la FPF y le pusieron la cruz al club. Jugamos la primera semifinal de visitantes, contra Melgar, y en el segundo tiempo pido el cambio. Yo sabía que los árbitros allá son bien corruptos. Entonces, termina el partido y viene el juez corriendo y me saca la roja”, inició el relato del jugador.

Brian Sarmiento confirmó que el mismo juez de la contienda le explicó la razón de la expulsión. “Yo estaba sentando en el banco y le pregunto, a lo que me dice ‘Discúlpame, pero ustedes no pueden salir campeones y te tenía que echar’. Me dio tres fechas. Si clasificábamos a la final, tampoco la iba a poder jugar”, agregó el jugador.

Es importante mencionar que, según el portal Soccerway, la ficha del partido señala que el árbitro en mención sería Diego Haro.

