Alianza Lima se llevó el Torneo Clausura 2022 tras vencer por 2-0 a ADT y además, obtuvo su cupo directo a la final nacional de la Liga 1. Tras el partido, el técnico del cuadro blanquiazul, Guillermo Salas, destacó la unión del equipo para conseguir el título del segundo torneo del año.

El estratega sabe que pasaron momentos complicados, sin embargo, resaltó que sus dirigidos pudieron sacar adelante los resultados. “Sabíamos que nos enfocábamos en una línea todos íbamos a lograr el objetivo. Fue muy difícil porque jugamos cada partido y es mérito de los jugadores que ponen la cara”, mencionó en conferencia de prensa.

Al ser preguntado sobre el cansancio del equipo que enfrentará en la final (Sporting Cristal o Melgar), el DT del elenco íntimo especificó que ese factor no influirá ya que los partidos decisivos son muy intensos y cada club se mentaliza en ganar.

“No importa si descansamos una semana porque las finales se juegan con todo. Yo pienso que no hay ventaja y es un buen equipo con quien nos toque jugar. Vamos a esperar al rival con mucho respeto, tranquilidad y mucho trabajo”, añadió.

Antes de la conferencia, Chicho habló con GOLPERÚ y se refirió a su futuro en la institución y aseguró que aún no ha conversado sobre este tema con la directiva. “Hasta ahora no he conversado nada sobre mi continuidad. Estoy enfocado en este campeonato y las dos finales que me quedan”, concluyó.

Cabe recordar que Guillermo Salas asumió la dirección técnica tras la salida de Carlos Bustos luego del empate ante Cantolao. Desde ese momento, sumó 8 victorias y una derrota que sucedió ante Universidad César Vallejo en el Mansiche de Trujillo (2-3).

¿Cuándo jugará Alianza Lima la final nacional?

La final será el 9 y 12 de noviembre. Según las bases del campeonato, los equipos con mayor puntuación en el acumulado serán los que elijan la localía en la semifinal y también en la final. La definición del campeón será en partidos de ida y vuelta.