¿Te cuesta levantarte temprano para entrenar en otoño? Sigue estos consejos

Uno de los principales problemas que afrontan muchos trabajadores o estudiantes es el levantarse temprano todas las mañanas, y más aún cuando el clima empieza a manifestar sus bajas temperaturas.

Quedarnos acurrucados en la cama, tapados con una colcha y descansando plácidamente por algunos minutos más suele jugar en contra, pues esos 5 minutitos más terminan significando llegar tarde a una cita, labores o los ejercicios matutinos.

Para que puedas levantarte temprano y muy motivado así sea en otoño y el cielo no esté despejado, los especialistas de Lab Nutrition te brindan algunos consejos para lograrlo y así realizar todas las actividades del día de la mejor manera, sobre todo si tienes que ponerte en forma y hacer ejercicio.

1. Ponte un objetivo para el próximo verano

Cuando te trazas metas y las tienes muy mentalizadas puede que cueste menos seguir con la misma rutina por la baja temperatura. No habrá frío que te aparte de tus objetivos. Despertar y saber cuáles son tus prioridades (bajar de peso, lograr estar en una maratón, tener mejor salud) será una gran motivación para amanecer ágil cada mañana.

2. Alarga el pre-entreno

El calentamiento es parte fundamental de nuestra "rutina de entrenamiento", ya que gracias a ello podemos reducir la tensión muscular mejorando la postura y a su vez, previniendo lesiones. El simple hecho de calentar antes del entrenamiento puede brindarte tantos beneficios que tal vez no considerabas, como mejorar la fluidez de tus movimientos, tener una mejor circulación sanguínea y a prepararte mentalmente para estar más activa durante la actividad física.

Los estiramientos previos que realices pueden durar entre 15 a 30 minutos como máximo para evitar malestares durante el entrenamiento. Hacer semiflexiones o media sentadilla, así como consumir un pre entreno bebible como el C4 On The Go de Cellucor.

3. Entrena con compañía

Realizar ejercicios con alguien puede resultar muy motivador, además ayuda a cumplir con la programación de tus objetivos. Al pactar una rutina de ejercicios con un compañero, es menos probable que vayas a faltar, ya que te vuelve más comprometido con los demás y con tu objetivo.

Levantarte de la cama para realizar tu rutina no te será tan pesado pues el hacerlo en compañía resulta muy divertido. Puede que hasta termines animándote a hacer más ejercicios y nuevas rutinas, en forma de retos.

4. Ten buen música para escuchar y motivarte

Si te cuesta mucho despertar para ejercitarte por las mañanas, una buena opción es que al empezar tu día y botar esa pesadez, puedas escuchar música que ayude a motivarte, esas canciones que tanto te gustan y que te incentivan a realizar las cosas con más energía. Si has encontrado las indicadas, no debes dejar de escuchar, sácale provecho al salir a correr o impulsarte más durante tu rutina por las mañanas.

5. Divide el entrenamiento

Si el día está muy pesado, ya sea por las lluvias de otoño o el frío te hace sentir muy incómodo y no hay forma de que salgas a realizar actividad física, entonces no te sobre esfuerces. La idea es encontrar la manera más cómoda y tranquila de poder ejercitarte, puedes realizar la mitad de tu actividad física dentro de casa y la otra mitad cuando el clima haya mejorado durante el día o sino en el gimnasio. Dividir el entrenamiento en dos etapas puede resultarte un poco más cómodo y no tan pesado para cumplir tus objetivos.

6. Ropa adecuada

Salir a realizar actividad física es divertido cuando uno se siente motivado, pero si el clima no nos ayuda a estar al cien por ciento por el frío o la lluvia, puede ser más complicado llegar a tu meta.

Una excelente opción es tener ropa deportiva ideal para esas fechas de otoño que te ayudará a sentirte un poco más abrigado para salir a correr y continuar con tu rutina diaria. Recuerda que no existen excusas para cuando se desea lograr un objetivo, debes buscar la manera de combatir la falta de motivación y alcanzar tus propósitos.