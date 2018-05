¿Por qué es beneficioso consumir frutas y verduras en jugos?

Si hay algo que los nutricionistas nos recomiendan, ya sea para bajar de peso o para mejorar nuestra salud, es que consumamos diariamente frutas y verduras . Sin embargo, no muchas personas lo hacen pues estos no les apetecen o no conciben la idea de masticarlos. Es aquí donde los jugos o extractos se presentan como una gran alternativa para lograrlo de manera fácil y óptima.

Tomar estos jugos no solo beneficia a tu salud sino que te da una gran dosis de energía y vitalidad, ayudando al mejoramiento de las funciones de tu organismo.

Además, te ayudan a reducir calorías con sus nutrientes y tu sistema inmunológico se incrementa al absorber los que se encuentran en vegetales y las frutas por sus vitaminas, minerales y fitonutrientes.

“Al tomar jugos en los que se mezclan frutas y verduras tienes la posibilidad de nutrirte de una manera rica y te facilita el consumo de vegetales. Además, te va limpiar el organismo con su ingesta diaria, que debe ser un complemento a la alimentación habitual o dada por el nutricionista”, precisó Gonzalo Podestá, socio fundador de SOMA.

Los jugos cold-pressed de frutas y verduras son una opción 100% natural y sin azúcar añadida. (Foto: SOMA)

De hecho, las frutas y verduras se pueden combinar de diversas maneras, algunas insospechadas, y sus beneficios seguirán tan fuertes como consumirlas crudas o en su estado natural. El chef Hervé Galidie ideó algunas mezclas que son un total deleite al paladar y que forman parte de la propuesta del jugo gourmet SOMA .

Por ejemplo, al consumir beterraga , manzana, limón, kion en un solo jugo, uno puede tener energía y protección pues este jugo energizante actúa como antibacterial natural. La beterraga, el limón y la manzana son ricos en antioxidantes que previenen el cáncer y retardan los efectos del envejecimiento. El kion, por su parte, refuerza el sistema inmunológico y mejora la absorción de nutrientes.

De igual manera, mezclar pepino, apio, espinaca, acelga, lechuga, manzana, limón y hierba buena brinda bienestar al organismo. El pepino fortalece los tejidos conectivos del cuerpo y promete una piel sana. El apio contribuye con la pérdida de peso. La espinaca y el limón combaten la anemia, mientras que la lechuga favorece la digestión y reduce el colesterol. La acelga aporta un alto contenido de betacarotenos y la manzana, de antioxidantes. La hierba luisa tiene un efecto relajante. En resumen, un cuerpo bien cuidado.

“Al beber uno de estos jugos estás consumiendo entre 600 y 800 gramos de frutas y verduras frescas, crudas, que no tienen azúcar, ni agua, ni preservantes. La magia está en el balance para que todo lo que sea dulce sea propio de la fruta. Es como tenerlo del árbol a tu vaso. Es disfrutar de la hidratación llena de nutrientes, además te van a dar la sensación de estar lleno y no necesitarás comer adicionales durante el día”, agregó Galidie, quien también es socio fundador de la marca.

De esta manera, disfrutar de alimentos como las frutas y verduras mediante un jugo no solo brinda nutrición y sabor, sino también un deleite visual pues los colores invitan a seguir cuidando nuestro organismo y llevar una vida saludable.