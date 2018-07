¿Cuánta agua beber antes, durante y después de hacer deporte?

En Internet podemos encontrar diversa información sobre cómo mejorar la alimentación, el estilo de vida o incluso tips para dormir plácidamente.

Sin embargo, existe muy poca información sobre la importancia de mantener un nivel de hidratación y, sobre todo, cómo conseguirlo. Teniendo en cuenta que el agua es un componente principal del cuerpo humano e influye en todas las funciones del organismo.

Cuando se trata de ejercicios, el cuerpo transpira demasiado, pierde agua y sales minerales. Y si no nos reponemos puede aparecer el mal humor, dolores de cabeza, debilidad, somnolencia, etc. Por ello, la importancia de estar hidratados correctamente antes, durante y después para que las consecuencias no sean mayores.

A continuación, el Instituto de Investigación Agua y Salud brinda una guía práctica de cuánta agua beber al hacer algún deporte:

1. Antes de hacer ejercicio ingerir entre 300 y 500 ml durante las dos horas previas.

2. Durante la actividad física, beber 100 ml y 200 cada 15-20 minutos.

3. Después 500 ml + 150 cada 15 minutos hasta completar 1,5 litros. Las dos horas después son claves para recuperar la hidratación.