Trucos para elegir la mejor palta y disfrutar en casa

¿A quién no le ha pasado que va a la tienda o puesto de mercado y pide una deliciosa palta para la ensalada y al llegar a casa está o muy madura o muy dura y no nos sirve? Pues para que esta situación no vuelva a pasar es necesario que sepas cómo reconocer la mejor de todo el mostrador.

En Perú y países como México (conocida como aguacate), la palta es muy aclamada para preparar un sándwich, smoothies, tacos o la exquisita crema para acompañar los tequeños.

En esta nota te presentamos algunos consejos a tener en cuenta a la hora que vayas al mercado a comprar este delicioso alimento.

1. Usa tus manos

No hay mejor consejo que ser tú mismo el que elija el mejor ejemplar. Es importante que observes su textura. Las platas maduras estarán casi negras por fuera y suaves al tacto. Si están muy firmes, tendrás que esperar unos días más para comerlas.

2. Toma en cuenta los niveles de madurez

Si quieres aprovechar en comprar varias paltas de una sola vez debes tener en cuenta cuántos días te durarán. Lo mejor es que te lleves una verde y dura para los últimos días de la semana y una o 2 maduras para el día siguiente.

Una vez que tengas tus deliciosas paltas en casa es importante saber que estas no deben permanecer guardadas en el refrigerador cuando estén enteras. Lo que sí puedes hacer es conservar un pedazo que comerás luego. Un truco importante es que lo metas en una bolsa haciendo que la piel toque el plástico. También puedes aplicar un poco de limón para que no se eche a perder ni se oscurezca.