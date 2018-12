6 tips que debes seguir para cuidar tu piel si celebrarás Año Nuevo en la playa

Dado que las celebraciones por Año Nuevo caen junto con el verano, muchas personas suelen acudir a la playa para acampar y festejar su llegada. Esto puede ocasionar que estén expuestos por muchas horas a los rayos solares y eso con el tiempo puede provocarles cáncer de piel.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) los niveles estarán entre ‘muy alto’ y ‘extremadamente alto’, registrando en la costa promedios mensuales que variarán entre los índices 10 y 12 (mínimo) y 12 y 14 (máximo).

“Es importante que las personas que van playas para recibir el Año Nuevo tomen conciencia de proteger su piel. Actualmente, el Perú ocupa el primer puesto en tener altos índices de radiación en el mundo, generando solamente en melanoma (tipo de cáncer más peligroso), 944 casos nuevos y la muerte de 355 peruanos, según estudios de Globocan 2018” señaló, señaló Christian Loayza, Oncólogo de Cabeza y Cuello de la Liga Contra el Cáncer.

Por tal motivo, los especialistas de la organización a través de su campaña ‘Protégete por fuera y por dentro’ y con el apoyo de Unique, brindan recomendaciones a las personas para que cuiden su piel si van a la playa por Año Nuevo.

1. Evitar exponerte al sol entre las 10 a.m. y las 3 p.m., pues la radiación ultravioleta es más fuerte en ese horario.

2. Aplicar bloqueador (protección mínima de 30 FPF) en todas las zonas del cuerpo expuestas a los rayos UV 30 minutos antes de estar bajos los rayos del sol. Repetir la acción cada dos horas.

3. No olvidar usar sombreros de ala ancha y gafas de sol con filtro UV 400 porque de lo contrario tus ojos pueden sufrir severos daños como quemaduras en las córneas, cáncer a los párpados y cataratas.

4. En el caso de los niños se recomienda que usen trajes de baño de manga larga o con factor de protección UV.

5. Para la alimentación es ideal consumir productos Anti UV como carotenos (frutas y verduras de color naranja, rojo y verde), omega 3 (pescados de carne oscura), cereales y frutos secos.

6. También es importante llevar abundante agua, ya que de esa manera todos se mantendrán hidratados y podrán celebrar el Año Nuevo sin problemas.

Cabe resaltar que como parte de las actividades de ‘Protégete por fuera y por dentro’ se realizará una campaña de despistajes de cáncer de piel, por una donación de S/. 30.00 en sus tres Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer (Pueblo Libre, Lima y Surquillo). La atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. Entérate más entrando aquí .