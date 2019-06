4 mitos sobre el consumo de la leche que debes conocer

La leche es una de los alimentos más nutritivos que hay. La consumimos desde pequeños, ya que contiene nutrientes que nos ayudan a crecer y poder desarrollarnos adecuadamente durante las diferentes etapas de la vida.

Es así que, en el 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró que cada 1 de junio sea el Día Mundial de la Leche para que más personas conozcan sobre lo importante de este producto.

Sin embargo, se han creado diversas hipótesis respecto al consumo y sus efectos. Por ello, el Dr. Arnaldo Hurtado, médico nutriólogo de Laive, comentará al respecto.

1.- Edad límite para tomar leche

No hay porque es un alimento formador que tiene proteínas de alto valor biológico, las cuales permiten tener una alimentación más balanceada.

2.- Engorda

Aporta al cuerpo parte de las calorías que necesita, pero si deseas cuidar tu peso, entonces se recomienda elegir de 0 % grasa.

3.- Produce cáncer

No representa una amenaza a la salud, dado que los lácteos forman parte de una alimentación saludable al igual que muchos otros alimentos de origen animal. Aunque, eso no significa que debes abusar de ella.

4.- La leche de soya sustituye a la de vaca

Eso no es cierto, pero a veces es la mejor alternativa para aquellas personas que no pueden consumir esta bebida, pero sus proteínas no es tan completa como la proteína de la de vaca.