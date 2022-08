Hoy te contaremos qué hacer cuando un queque se queda crudo por dentro. Si alguna vez te has puesto a hacer uno en casa y te ha quedado crudo, no te preocupes, ocurre muy a menudo. Pero no por ello debemos tirarlo al bote de la basura, ya que puede haberse debido a diversos errores que han provocado que no se hornee correctamente. Toma nota de los siguientes trucos caseros.

Por lo general, suele fallar el horno o la temperatura, aunque también puede deberse a otros errores al momento de la preparación. Es importante poner la temperatura indicada en la receta. Lo ideal suele ser unos 170-190 grados. La posición del molde es otros de los errores. En este caso, dependerá de si el horno desprende el calor por abajo y por abajo y de si lo colocamos muy alto o demasiado abajo.

Qué hacer si un queque se queda crudo

Pon un poco de papel de aluminio encima de la masa para ayudar a que se siga horneando durante más tiempo y sin que se queme por fuera. El papel actuará como una capa protectora mientras termina de hornearse por dentro.

encima de la masa para ayudar a que se siga horneando durante más tiempo y sin que se queme por fuera. El papel actuará como una capa protectora mientras termina de hornearse por dentro. Luego, baja la temperatura del horno, aunque la hayas puesto a la que se indica en la receta, pues todos los hornos no calientan lo mismo. O quizás no hayas puesto la opción del horno adecuada. Pero, sea como fuere, mejor bajar la temperatura entre 5º y 10º centígrados.

entre 5º y 10º centígrados. Vigila el queque cada poco tiempo mientras se sigue horneando para evitar que se queme. Si ves que se dora demasiado, no tendrás otro remedio que sacarlo del horno y buscar otra solución de un queque crudo.

Cómo aprovechar un queque crudo

Si todos lo métodos mencionados líneas arriba no te funcionaron aún queda un as bajo la manga. Consiste en quitar la zona quemada en exceso para dejar la parte cruda del centro. Esta masa podrás ponerla de nuevo en otro molde para volver a hornear, pero recuerda seleccionar una temperatura más baja que la vez anterior y vigilar constantemente el queque cada 5 minutos.

Si lo haces bien, tendrás un queque más pequeño, pero en su punto. Al menos, podrás comerlo sin notar ningún cambio en su sabor. Con estos trucos caseros podrás evitar que te quede un queque crudo por dentro, y si aun así se queda, puedes seguir estos sencillos pasos para arreglarlo en una situación de emergencia. Sobre todo si tienes prisa y no tienes tiempo de elaborar un queque nuevo.