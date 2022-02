San Valentín llegó por fin y queremos que te veas maravillosa. No necesitas ser una profesional en el maquillaje para verte radiante. Si estás dispuesta a experimentar este 14 de febrero, te invitamos a lucir espectacular con estas tres tendencias de maquillaje. Lo importante es que sea un día en el que sientas feliz y hermosa. Según especialistas de AVON, hay muchas tendencias de maquillaje que podemos utilizar para lucir increíbles en el Día del Amor y la Amistad. En esta nota te contamos todos los detalles.

Smokey eyes para darle más peso a tu mirada

El Smokey Eye ayudará a que tu look se vea más sensual. Esta técnica de maquillaje es perfecta para una salida de noche. Consiste en usar tres tonos de sombra: uno intenso, uno intermedio y uno más claro. Para crear una armonía en el rostro, podemos emplear un contour claro acompañado con un iluminador en los puntos del rostro que queremos resaltar. Un tip que no podemos pasar por alto es definir bien las cejas y maximizar las pestañas. Ya sea usar una buena máscara de pestañas o pestañas postizas.

Tonos rosados para un look natural

Si tu cita o darás un paseo durante de día este look es ideal para ti. La tendencia es usar la misma gama de tonos tanto en la sombra de ojos como en el labial. De esta forma podemos lograr un estilo más monocromático. Los especialistas de Avon, recomiendan elegir un tono rosado suave para los labios mientras que uno más intenso para los ojos. Se recomienda utilizar este look para un brunch o un almuerzo, ya que le dará un toque romántico y elegante, así como femenino.

Delineador de colores para un estilo más alegre y auténtico

Esta tendencia es un furor en redes sociales, tanto maquilladoras profesionales hasta celebridades amaron esta nueva técnica. Una excelente opción para emplear este look es usar los delineadores líquidos Color Trend de Avon. Su acabado mate y secado hacen de este producto, el favorito de muchas personas. Esta tendencia es perfecta para esta ocasión especial, ya que buscamos que el maquillaje nos dure todo el día. Con estos delineadores no tendrás que preocuparte por los retoques. Ahora no podrán quitar los ojos de tu mirada, tu estilo se convertirá en el centro de atención. Si buscas dejar una linda impresión, este look te ayudará a verte cautivadora y fresca.