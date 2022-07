El virus de la viruela del mono ya está en nuestro país. Este hecho ha generado una nueva alarma sanitaria en la población, que teme contagiarse de este virus. El Ministerio de Salud anuncia semana a semana el aumento de casos de esta enfermedad.

¿Cómo se transmite la viruela del simio?

La rápida propagación de la viruela del mono se da siempre y cuando el individuo haya estado en contacto con otra persona infectada con este virus; a través de la piel dañada (aunque puede no verse a simple vista), el tracto respiratorio o las mucosas, como ojos, nariz, boca y genitales.

Para el Dr. David Rodríguez Díaz, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad César Vallejo y especialista en Gestión de los Servicios de la Salud, el contagio ocurre principalmente a través de gotículas respiratorias de gran tamaño y por contacto directo o indirecto con fluidos corporales. Por ello, se requiere un contacto cercano prolongado.

“No existe un tratamiento específico contra la viruela del mono. Las vacunas originales de la viruela (primera generación) ya no están disponibles en el mundo. Se han desarrollado nuevas vacunas (de segunda y tercera generación) basadas en el virus Vaccinia con actividad frente a la viruela humana y la del mono, pero tienen una disponibilidad muy limitada y la inmunización masiva aún no ha sido requerida”, mencionó el docente.

¿Qué hago si tengo los síntomas?

El especialista indicó que, de presentar síntomas del virus de la viruela del mono: fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular, dolor de cabeza, debilidad intensa y erupciones cutáneas (tres días luego de la fiebre y en la zona de cara, manos y pies), se debe seguir el siguiente protocolo:

Buscar atención médica de emergencia. El manejo del paciente incluye asistencia sintomática. Monitoreo de la evolución de las lesiones. Comunicación a la familia cercana. Aislamiento para no contagiar a los miembros de la casa. Los familiares no deben tener contacto directo con las lesiones de la persona afectada. Si hay necesidad de atender al paciente, se debe tener en cuenta el uso de mascarillas, protector ocular o facial y guantes descartables a fin de evitar las diferentes formas de contagio.

¿Cómo se inició la viruela del mono?

El virus, perteneciente al mismo género de la viruela humana, fue detectado por primera vez en el año 1958 en colonias de monos. Esta enfermedad, que ya es endémica del África Occidental y Central, tuvo su primer caso humano en 1970, en un niño de 9 años. Desde entonces, nuevos casos fueron dados a conocer progresivamente.

Por el propio origen de esta enfermedad se sabe que un animal también le puede pasar el virus a un ser humano. Una mordedura, arañazo, el contacto directo con carne de animales silvestres o fluidos corporales con la piel pueden significar el inicio de la infección.

“Aunque este virus no sea mortal y tenga tratamiento, recordemos que más del 70 % de la población mundial no posee inmunidad frente a la viruela humana ni la del mono; por lo que se debe tomar con seriedad y precaución”, argumentó el docente de la UCV.

El especialista recordó que los países más afectados por esta enfermedad actualmente son Reino Unido, España y Portugal; mientras que, en América Latina, los países que presentan casos de contagios son México, Argentina y, recientemente, el Perú.

