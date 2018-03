3 problemas de refracción que afectan los ojos de niños en etapa escolar

Durante la etapa escolar, en algunos niños empiezan a manifestarse tres afecciones oculares que, de no ser diagnosticadas a tiempo, pueden generar problemas en el correcto desenvolvimiento en sus estudios.

Estas son la miopía, hipermetropía y astigmatismo, problemas de refracción que son la causa del 43% de discapacidad visual en el mundo, según indicó la Organización Mundial de la Salud.

Para que estos problemas en los ojos no influyan de manera negativa en su rendimiento académico a futuro, es importante que el primer chequeo oftalmológico se realice de manera preventiva en etapa pre escolar (desde los 3 años); aunque no haya una aparente dificultad visual.

“Cuando están en el jardín, los menores no manifiestan molestias debido a que los elementos con los que interactúan son cercanos y no hay necesidad de un gran esfuerzo visual. Sin embargo, es allí cuando se debe detectar los problemas visuales, ya que si las medidas de vista no son corregidas antes de los 7 u 8 años, puede producir ambliopía u ojo perezoso, lo cual puede significar que los niños no puedan ver nunca correctamente la pizarra, aún con el uso de lentes”, señaló Carolina Marchena, oftalmóloga pediatra de Oftálmica, Clínica de la Visión

Para que los padres puedan estar alertas a algunos síntomas que los menores puedan comunicar, a continuación te explicamos en qué consiste cada uno de los errores refractivos y las dificultades para los niños:

Miopía

Esto se debe a que el ojo es más grande de lo normal, lo que impide que los rayos de luz lleguen correctamente hasta la retina, la parte posterior donde se dan los impulsos eléctricos que viajan hasta el cerebro para convertirse en imágenes.

Los niños miopes suelen tener dificultades para ver de lejos, y guiñan los ojos o se acercan para poder ver bien la pizarra. Esta afección puede aumentar con el crecimiento del menor.

Hipermetropía

Esto se debe a que el ojo es demasiado corto. Los objetos cercanos se ven borrosos porque las imágenes se enfocan más allá de la retina. El niño con hipermetropía puede ver bien a larga distancia, pero se cansa con el esfuerzo visual sostenido, se quejan de dolores de cabeza, se frotan los ojos cuando trabajan, tienen dificultades para la lectura y escritura.

Este problema no aumenta con el desarrollo del niño, sino que puede disminuir si se produce un crecimiento de la longitud del globo ocular.

Astigmatismo

El astigmatismo es causado por una curvatura irregular de la córnea (lente natural externo) o el cristalino (lente natural interno). Si estos no son suaves y su curvatura no es pareja, los rayos de luz no ingresan correctamente.

Los niños con astigmatismo no logran enfocar bien las imágenes tanto de lejos como de cerca, y por eso suelen tener mala letra y escribir algunas letras al revés, porque ellos lo ven así. Además presentan lagrimeo y fotofobia (molestias con la luz).