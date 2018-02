Realizarán despistajes gratuitos de cáncer de piel en la Costa Verde

El cáncer de piel es una neoplasia que se produce mayormente por estar mucho tiempo bajo el sol sin protección alguna. Existen varios tipos, siendo el melanoma el más agresivo de ellos.

Por tal motivo y para prevenir ese mal, la Liga Contra el Cáncer, a través de su campaña ‘Protégete de Violeta’, y con el apoyo de Unique y Rimac realizará despistajes gratuitos en la playa de Agua Dulce en chorrillos este sábado 17 y domingo 18 de febrero desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

“Aunque el verano ya está por culminar, la radiación solar para Lima sigue siendo extremadamente peligrosa y nociva para la salud de todos los limeños. Hay que recordar que al año más de 1200 peruanos son detectados con cáncer a la piel, y más de 950 casos son por la sobre exposición prolongada a los rayos UV sin ningún tipo de protección. Es importante el uso del bloqueador los 365 días del año para para prevenir la enfermedad”, señalo Damary Milla, Directora General de Operaciones de La Liga Contra el Cáncer.

Cabe mencionar, que La Liga Contra el Cáncer continuará realizando despistajes de cáncer de piel, mama, cuello uterino, ganglios y tiroides por una donación simbólica de S/. 25 soles en cualquiera de sus tres centros de prevención ubicados en Pueblo Libre, Surquillo y Lima, hasta el 17 de febrero. La atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m y los sábados de 8:00 a.m a 11:00 a.m.